Les coulisses du stade Marie-Marvingt Parking M1, entrée A Le Mans
Les coulisses du stade Marie-Marvingt Parking M1, entrée A Le Mans mercredi 8 juillet 2026.
Le Mans
Les coulisses du stade Marie-Marvingt
Parking M1, entrée A Chem. aux Boeufs Le Mans Sarthe
Tarif : – – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 16:00:00
fin : 2026-07-08 17:45:00
Date(s) :
2026-07-08
Laissez-vous conter les coulisses, sillonnez les salons et loges, l’espace médias, les bords pelouse, les vestiaires, du plus grand équipement sportif et événementiel du Mans. Avec le soutien de Le Mans stadium.
Jauge de 30 personnes. .
Parking M1, entrée A Chem. aux Boeufs Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 16 60 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les coulisses du stade Marie-Marvingt Le Mans a été mis à jour le 2026-06-26 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- MME MEUF COMEDIE LE MANS Le Mans 29 juin 2026
- Festival MUSICA Le Lyrique Autrement Jardin de Tessé Le Mans 1 juillet 2026
- l’arche de la nature au pas des percherons Le Mans 1 juillet 2026
- Visites guidées de l’abbaye Route de Changé Le Mans 1 juillet 2026
- La Nuit des Chimères Le Mans 2 juillet 2026