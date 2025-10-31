Les coumes du Pic du Midi Taoulet Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre
Taoulet Pic du Midi LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 09:00:00
fin : 2026-03-15 17:00:00
Date(s) :
2026-03-15
Les Coumes du Pic du Midi est un challenge de ski alpinisme ouvert à tous.
Taoulet Pic du Midi LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@lescoumesdupicdumidi.fr
English :
Les Coumes du Pic du Midi is a ski mountaineering challenge open to all.
German :
Les Coumes du Pic du Midi ist eine Herausforderung im Skibergsteigen, die für alle offen ist.
Italiano :
Les Coumes du Pic du Midi è una sfida di scialpinismo aperta a tutti.
Espanol :
Les Coumes du Pic du Midi es un desafío de esquí de montaña abierto a todos.
L’événement Les coumes du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65