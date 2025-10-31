Les coumes du Pic du Midi Taoulet Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre

Les coumes du Pic du Midi

Taoulet Pic du Midi LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 09:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-15

Les Coumes du Pic du Midi est un challenge de ski alpinisme ouvert à tous.

Taoulet Pic du Midi LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@lescoumesdupicdumidi.fr

English :

Les Coumes du Pic du Midi is a ski mountaineering challenge open to all.

German :

Les Coumes du Pic du Midi ist eine Herausforderung im Skibergsteigen, die für alle offen ist.

Italiano :

Les Coumes du Pic du Midi è una sfida di scialpinismo aperta a tutti.

Espanol :

Les Coumes du Pic du Midi es un desafío de esquí de montaña abierto a todos.

L’événement Les coumes du Pic du Midi Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-10-31 par Pôle du Tourmalet |CDT65