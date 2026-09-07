Les coups de coeur du patrimoine, Maison Moët & Chandon, Épernay
samedi 19 septembre 2026 · Maison Moët & Chandon · Épernay
Informations pratiques
Les coups de coeur du patrimoine Samedi 19 septembre, 17h30 Maison Moët & Chandon Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Le temps d’une conférence, les maisons de Champagne Moët & Chandon, de Castellane, Perrier-Jouët et les structures culturelles de la Ville d’Epernay s’associent pour partager l’histoire d’un objet ou d’un document « coup de coeur » conservés dans leurs fonds patrimoniaux.
Maison Moët & Chandon 9 bis avenue de Champagne 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.55.72.00 »}]
Le temps d’une conférence, les maisons de Champagne Moët & Chandon, de Castellane, Perrier-Jouët et les structures culturelles de la Ville d’Epernay s’associent pour partager l’histoire d’un objet ou…
©istockphoto
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