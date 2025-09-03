Les Croq’Histoires l’été A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan
Les Croq’Histoires l’été A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan samedi 6 juin 2026.
Les Croq’Histoires l’été
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06
2026-06-06
Rendez-vous à l’espace jeunesse de la médiathèque pour participer aux Croq’histoires un samedi par mois. Les lectures sont parfois suivies d’une activité manuelle.
Activité proposée pour les 0-6 ans.
Ce samedi, Croq’Histoires sur le thème de l’été.
A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr
English :
Come to the children’s area of the media library: to take part in Croq’histoires, one Saturday a month. Readings are sometimes followed by a manual activity.
For 0-6 year-olds.
This Saturday, Croq’Histoires on the theme of summer.
German :
Treffpunkt im Jugendbereich der Mediathek: um an einem Samstag im Monat an den Croq’histoires teilzunehmen. Auf die Lesungen folgt manchmal eine handwerkliche Aktivität.
Diese Aktivität wird für Kinder von 0-6 Jahren angeboten.
Diesen Samstag gibt es Croq’Histoires zum Thema: Sommer.
Italiano :
Venite nell’area bambini della biblioteca multimediale per partecipare alle letture di Croq’histoires un sabato al mese. Le letture sono talvolta seguite da un’attività manuale.
Per bambini da 0 a 6 anni.
Questo sabato, Croq’Histoires sul tema dell’estate.
Espanol :
Acérquese al espacio infantil de la mediateca para participar en las lecturas de Croq’histoires un sábado al mes. A veces, las lecturas van seguidas de una actividad manual.
Para niños de 0 a 6 años.
Este sábado, Croq’Histoires sobre el tema del verano.
