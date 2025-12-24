Les Croquants Festival des Veyracomusies, Veyrac

Les Croquants Festival des Veyracomusies

Mas Martin Veyrac Haute-Vienne

2026-05-16

2026-05-16

2026-05-16

Le festival des Veyracomusies accueille le groupe Les Croquants.

Danito et Mr Kif ont dépoussière la chanson française de façon et populaire tout en lui rendant hommage à travers des dizaines de morceaux plus ou moins oubliés.

Concert gratuit sous le chapiteau cosy. .

