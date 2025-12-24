Les Croquants Festival des Veyracomusies, Veyrac
Les Croquants Festival des Veyracomusies, Veyrac samedi 16 mai 2026.
Les Croquants Festival des Veyracomusies
Mas Martin Veyrac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le festival des Veyracomusies accueille le groupe Les Croquants.
Danito et Mr Kif ont dépoussière la chanson française de façon et populaire tout en lui rendant hommage à travers des dizaines de morceaux plus ou moins oubliés.
Concert gratuit sous le chapiteau cosy. .
Mas Martin Veyrac 87520 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Croquants Festival des Veyracomusies
L’événement Les Croquants Festival des Veyracomusies Veyrac a été mis à jour le 2025-12-25 par OT Limoges Métropole