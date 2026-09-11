Les Crottes, d’hier à demain, Fronton, 97 rue de Lyon 13015, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · Fronton, 97 rue de Lyon 13015 · Marseille
Informations pratiques
Les Crottes, d’hier à demain Samedi 19 septembre, 10h30 Fronton, 97 rue de Lyon 13015 Bouches-du-Rhône
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
« Les Crottes, d’hier à demain, est un atelier proposé par Euroméditerranée et la Compagnie des rêves urbains, en direction des familles.
Il s’agit d’une balade pour découvrir le quartier des Crottes (son histoire et son évolution) de manière conviviale et ludique, guidé par une médiatrice et rythmé par l’intervention sonore d’un personnage fascinant du quartier.
La balade est pensée pour les enfants idéalement à partir de 7 ans, avec plusieurs activités en chemin.
Si le temps le permet, une petite activité manuelle et créative virndra clore l’atelier.
Je m’inscris
Fronton, 97 rue de Lyon 13015 97 rue de Lyon 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://cloud.revesurbains.fr/nc/apps/forms/s/xWZ3gbTN6EPfiEjxjpDeRH6t »}] [{« link »: « https://cloud.revesurbains.fr/nc/apps/forms/s/xWZ3gbTN6EPfiEjxjpDeRH6t »}]
« Les Crottes, d’hier à demain, est un atelier proposé par Euroméditerranée et la Compagnie des rêves urbains, en direction des familles.
©compagnie des rêves urbains
À voir aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Albert Londres, un lanceur d’alerte avant l’heure?, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 11 septembre 2026
- Histoires vraies des 111 quartiers, Bibliothèques de Bonneveine et du Merlan, Marseille 11 septembre 2026
- Festival On Marche – édition marseillaise, Theatre Joliette, Marseille 11 septembre 2026
- Annulé : Lectures aux tout-petits, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 12 septembre 2026
- café lecture le Liban, Bibliothèque de l’Alcazar, Marseille 12 septembre 2026