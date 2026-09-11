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Les Crottes, d’hier à demain, Fronton, 97 rue de Lyon 13015, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · Fronton, 97 rue de Lyon 13015 · Marseille

Les Crottes, d’hier à demain, Fronton, 97 rue de Lyon 13015, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Fronton, 97 rue de Lyon 13015
Adresse
97 rue de Lyon 13015 Marseille
Ville
13015 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 25 personnes

Les Crottes, d’hier à demain Samedi 19 septembre, 10h30 Fronton, 97 rue de Lyon 13015 Bouches-du-Rhône

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

« Les Crottes, d’hier à demain, est un atelier proposé par Euroméditerranée et la Compagnie des rêves urbains, en direction des familles.
Il s’agit d’une balade pour découvrir le quartier des Crottes (son histoire et son évolution) de manière conviviale et ludique, guidé par une médiatrice et rythmé par l’intervention sonore d’un personnage fascinant du quartier.
La balade est pensée pour les enfants idéalement à partir de 7 ans, avec plusieurs activités en chemin.
Si le temps le permet, une petite activité manuelle et créative virndra clore l’atelier.
Je m’inscris

Fronton, 97 rue de Lyon 13015 97 rue de Lyon 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://cloud.revesurbains.fr/nc/apps/forms/s/xWZ3gbTN6EPfiEjxjpDeRH6t »}] [{« link »: « https://cloud.revesurbains.fr/nc/apps/forms/s/xWZ3gbTN6EPfiEjxjpDeRH6t »}]
« Les Crottes, d’hier à demain, est un atelier proposé par Euroméditerranée et la Compagnie des rêves urbains, en direction des familles.

©compagnie des rêves urbains

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