Les Crottes, d’hier à demain, Fronton, 97 rue de Lyon 13015, Marseille

Informations pratiques

Les Crottes, d’hier à demain Samedi 19 septembre, 10h30 Fronton, 97 rue de Lyon 13015 Bouches-du-Rhône

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

« Les Crottes, d’hier à demain, est un atelier proposé par Euroméditerranée et la Compagnie des rêves urbains, en direction des familles.

Il s’agit d’une balade pour découvrir le quartier des Crottes (son histoire et son évolution) de manière conviviale et ludique, guidé par une médiatrice et rythmé par l’intervention sonore d’un personnage fascinant du quartier.

La balade est pensée pour les enfants idéalement à partir de 7 ans, avec plusieurs activités en chemin.

Si le temps le permet, une petite activité manuelle et créative virndra clore l’atelier.

Je m’inscris

Fronton, 97 rue de Lyon 13015 97 rue de Lyon 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://cloud.revesurbains.fr/nc/apps/forms/s/xWZ3gbTN6EPfiEjxjpDeRH6t »}] [{« link »: « https://cloud.revesurbains.fr/nc/apps/forms/s/xWZ3gbTN6EPfiEjxjpDeRH6t »}]

« Les Crottes, d’hier à demain, est un atelier proposé par Euroméditerranée et la Compagnie des rêves urbains, en direction des familles.

©compagnie des rêves urbains