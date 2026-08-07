UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rouen

Les crus de Beaujolais Rouen

mardi 24 novembre 2026 · Rouen

Informations pratiques

Début
mardi 24 novembre 2026
Fin
mardi 24 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
39 Rue aux Ours
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif

Rouen

Les crus de Beaujolais

39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 19:30:00
fin : 2026-11-24 22:30:00

Date(s) :
2026-11-24

Atelier dégustation*

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération   .

39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01  aromesetpassion@gmail.ccom

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les crus de Beaujolais

L’événement Les crus de Beaujolais Rouen a été mis à jour le 2026-08-04 par Seine-Maritime Attractivité

À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)