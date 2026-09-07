AGENDA · Saint-Loup-Lamairé
Les dangers de la lecture, Salle multiculturelle, Saint-Loup-Lamairé
samedi 10 octobre 2026 · Salle multiculturelle · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Les dangers de la lecture Samedi 10 octobre, 20h00 Salle multiculturelle Deux-Sèvres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00
Spectacle pour public adulte et adolescents à partir de 12 ans
Salle multiculturelle 79600 Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Titus Titus
À voir aussi à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)
- Visite Historico Hystérique de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé 11 septembre 2026
- Animation Réalité Virtuelle Destination Musées Saint-Loup-Lamairé 12 septembre 2026
- Rassemblement de voitures anciennes Saint-Loup-Lamairé 13 septembre 2026
- Atelier créatif libre la rentrée des chefs-d’oeuvre Saint-Loup-Lamairé 18 septembre 2026
- Vide grenier Saint-Loup-Lamairé 20 septembre 2026