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Les dangers de la lecture, Salle multiculturelle, Saint-Loup-Lamairé

samedi 10 octobre 2026 · Salle multiculturelle · Saint-Loup-Lamairé

Les dangers de la lecture, Salle multiculturelle, Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Salle multiculturelle
Adresse
79600 Saint-Loup-Lamairé
Ville
79600 Saint-Loup-Lamairé
Département
Deux-Sèvres

Les dangers de la lecture Samedi 10 octobre, 20h00 Salle multiculturelle Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00

Spectacle pour public adulte et adolescents à partir de 12 ans

Salle multiculturelle 79600 Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Titus Titus

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