Les dangers de la lecture, Salle multiculturelle, Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Les dangers de la lecture Samedi 10 octobre, 20h00 Salle multiculturelle Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:00:00+02:00

Spectacle pour public adulte et adolescents à partir de 12 ans

Salle multiculturelle 79600 Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Titus Titus