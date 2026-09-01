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Atelier créatif libre la rentrée des chefs-d’oeuvre Saint-Loup-Lamairé

mercredi 9 septembre 2026 · Saint-Loup-Lamairé

Atelier créatif libre la rentrée des chefs-d’oeuvre Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
32 Rue de la Grille
Ville
79600 Saint-Loup-Lamairé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Loup-Lamairé

Atelier créatif libre la rentrée des chefs-d’oeuvre

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-09

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Tout au long du mois de septembre, venez participer à un atelier créatif libre. Les oeuvres aussi ont droit à leur rentrée ! Choisissez un chef-d’oeuvre et imaginez sa vie dans une salle de classe. Atelier gratuit et sans inscription, à partir de 6 ans, proposé selon les horaires d’ouverture. Rendez-vous au Centre de Ressources Medi@-Tech, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé.   .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61  micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Atelier créatif libre la rentrée des chefs-d’oeuvre

L’événement Atelier créatif libre la rentrée des chefs-d’oeuvre Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-08-11 par CC Airvaudais Val du Thouet

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