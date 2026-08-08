Atelier créatif libre la rentrée des chefs-d’oeuvre Saint-Loup-Lamairé
mercredi 2 septembre 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Atelier créatif libre la rentrée des chefs-d’oeuvre
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-02
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-02
La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Tout au long du mois de septembre, venez participer à un atelier créatif libre. Les oeuvres aussi ont droit à leur rentrée ! Choisissez un chef-d’oeuvre et imaginez sa vie dans une salle de classe. Atelier gratuit et sans inscription, à partir de 6 ans, proposé selon les horaires d’ouverture. Rendez-vous au Centre de Ressources Medi@-Tech, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. .
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr
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L’événement Atelier créatif libre la rentrée des chefs-d’oeuvre Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-08-08 par CC Airvaudais Val du Thouet
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