Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Nuit en hamac à Saint-Loup-Lamairé

D47 Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Vivez une aventure dépaysante en Guyane gâtinaise au Lac du Cébron ! Avec la Bêta-Pi, apprenez à monter votre campement et passez la nuit en hamac. Un moment convivial vous attend autour d’un repas partagé, ponctué d’anecdotes et d’histoires sur ce mode de couchage atypique. Tarifs 5 euros par personne + 0,20 euros de taxe de séjour par adulte. Inscription obligatoire au 06 95 24 61 26 ou sur cebron@labetapi.fr .

D47 Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 24 61 26 cebron@labetapi.fr

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English : Nuit en hamac à Saint-Loup-Lamairé

L’événement Nuit en hamac à Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-22 par CC Airvaudais Val du Thouet