Nuit en hamac à Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé
samedi 15 août 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Nuit en hamac à Saint-Loup-Lamairé
D47 Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Vivez une aventure dépaysante en Guyane gâtinaise au Lac du Cébron ! Avec la Bêta-Pi, apprenez à monter votre campement et passez la nuit en hamac. Un moment convivial vous attend autour d’un repas partagé, ponctué d’anecdotes et d’histoires sur ce mode de couchage atypique. Tarifs 5 euros par personne + 0,20 euros de taxe de séjour par adulte. Inscription obligatoire au 06 95 24 61 26 ou sur cebron@labetapi.fr .
D47 Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 24 61 26 cebron@labetapi.fr
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English : Nuit en hamac à Saint-Loup-Lamairé
L’événement Nuit en hamac à Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-22 par CC Airvaudais Val du Thouet
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