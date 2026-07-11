Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé
mardi 4 août 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet
Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Du 7 juillet au 25 août, une visite guidée de la Petite Cité de Caractère est proposée à 10 h 30 chaque mardi. Les visites vous plongeront dans l’histoire du village de Saint-Loup-sur-Thouet, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Découvrez son église, ses maisons à pans de bois, son château et ses berges, le temps d’une agréable balade dans le bourg. La visite est gratuite et organisée par le Pays d’art et d’histoire de Parthenay-Gâtine. Informations 05 49 94 90 63 / pah@cc-parthenay-gatine.fr .
Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 pah@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet
L’événement Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Airvaudais Val du Thouet
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