Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Visite nocturne à la lanterne de Saint-Loup-sur-Thouet

3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Venez explorer la cité à la lueur de la lune et des lanternes ! Dans les pas de votre guide, profitez d’une balade nocturne pour découvrir autrement, l’histoire de Saint-Loup-sur-Thouet, de son église, du château et de ses maisons médiévales…

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Loup-Lamairé, au 3 rue Gauthier Chabot, à 21 h 30. Réservations obligatoires (nombre limité de places) 05 49 94 90 63. Gratuit. .

3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 tourisme_avt@cc-avt.fr

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English : Visite nocturne à la lanterne de Saint-Loup-sur-Thouet

L’événement Visite nocturne à la lanterne de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Airvaudais Val du Thouet