Feu d’artifice et bal populaire Saint-Loup-Lamairé
lundi 13 juillet 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Feu d’artifice et bal populaire
Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
La commune de Saint-Loup-Lamairé organise un feu d’artifice, ainsi qu’un bal populaire, le 13 juillet, au stade Beauregard, rue de la Grille. En plus d’accueillir une arrivée d’une étape du Tour cycliste des Deux-Sèvres dans le bourg, les festivités se poursuivent toute la soirée ! Au programme, deux concerts festifs avec, en première partie, à 18 h 30, le groupe Amhardi , puis à 21 h, le groupe Treize heures du mat poursuivra l’ambiance musicale. Le feu d’artifice sera tiré à 23 h, et sera suivi d’un bal populaire à 23 h 30. L’évènement est gratuit et ouvert à tous. Buvette et food trucks (Crêp’ à Mel, Roule Tonton et Somaran) présents sur place. .
Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 60 21
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English : Feu d’artifice et bal populaire
L’événement Feu d’artifice et bal populaire Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-06-27 par CC Airvaudais Val du Thouet
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