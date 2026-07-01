Apéro Circino Saint-Loup-Lamairé
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Apéro Circino
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Le 30 juillet, venez découvrir Circino, un jeu de société qui vous invite à explorer les richesses du patrimoine des Deux-Sèvres. D’autres jeux seront également à disposition ! Venez jouer en familles ! Rendez-vous à la Médi@-Tech de Saint-Loup-sur-Thouet, au 32 rue de la Grille. Réservations et informations au 05 86 30 10 61 ou sur media-tech@saint-loup-lamaire.fr .
32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr
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English : Apéro Circino
L’événement Apéro Circino Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-10 par CC Airvaudais Val du Thouet
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