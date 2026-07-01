Opéra d’été Lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé
jeudi 30 juillet 2026 · Lac du Cébron · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Opéra d’été
Lac du Cébron Conseil départemental Service environnement lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30 22:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Opéra d’été l’émotion des grandes scènes… près de chez vous et gratuit !
Et si vous viviez l’opéra comme si vous y étiez ?
Cet été, le Département des Deux-Sèvres vous invite à une expérience culturelle unique avec Opéra d’été.
Installez-vous confortablement sous les étoiles et laissez-vous emporter par la magie des plus grandes œuvres lyriques et chorégraphiques. Ces spectacles, captés dans les prestigieuses salles de l’Opéra de Paris — au Palais Garnier et à l’Opéra Bastille — vous offrent une immersion digne des plus grandes scènes internationales.
Que vous soyez amateur d’opéra, curieux ou simplement en quête d’une belle soirée, Opéra d’été est une invitation à partager un moment d’exception.
Un rendez-vous culturel gratuit, convivial et ouvert à tous ! .
Lac du Cébron Conseil départemental Service environnement lac du Cébron Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 79 35
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English : Opéra d’été
L’événement Opéra d’été Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-07 par ADT 79
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