Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé
mardi 11 août 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet
Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:30:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Du 7 juillet au 25 août, une visite guidée de la Petite Cité de Caractère est proposée à 10 h 30 chaque mardi. Les visites vous plongeront dans l’histoire du village de Saint-Loup-sur-Thouet, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Découvrez son église, ses maisons à pans de bois, son château et ses berges, le temps d’une agréable balade dans le bourg. La visite est gratuite et organisée par le Pays d’art et d’histoire de Parthenay-Gâtine. Informations 05 49 94 90 63 / pah@cc-parthenay-gatine.fr .
Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 pah@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet
L’événement Visite guidée de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-17 par CC Airvaudais Val du Thouet
À voir aussi à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres)
- Visite ludique et sensorielle à Saint-Loup-Sur-Thouet, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé 22 juillet 2026
- Découverte du jardin des Sablons, avec le producteur Guillaume Thué, dans le cadre des mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Saint-Loup-Lamairé 22 juillet 2026
- Vendredi scientifique Saint-Loup-Lamairé 24 juillet 2026
- Animation Réalité Virtuelle Relevez des défis sportifs insolites Saint-Loup-Lamairé 25 juillet 2026
- Course de caisses à savon Saint-Loup-Lamairé 25 juillet 2026