Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Marché aux puces

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 07:00:00

fin : 2026-08-15 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Ne manquez pas le marché aux puces qui se tiendra le samedi 15 août, de 7 h à 18 h, sur la Place des Poulies à Saint-Loup-sur-Thouet. Cet événement est une excellente occasion pour les amateurs de brocante et de bonnes affaires de dénicher des trésors uniques. Les exposants sont invités à s’installer à partir de 6 h. Le tarif est de 1 € 50 /mètre linéaire (ML). Pour réserver votre emplacement, veuillez contacter le 06 47 40 99 84. Venez nombreux profiter de cette journée dédiée aux découvertes en tout genre ! Que vous soyez collectionneur, amateur de vintage ou simplement curieux, le marché aux puces de Saint-Loup-sur-Thouet est l’endroit idéal pour faire de belles trouvailles. Le midi, vous retrouverez sur place restauration et buvette pour une pause gourmande, dans une ambiance conviviale. En soirée, une Summer Guinguette aura lieu, animée par La Pyramide ! .

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 40 99 84 lefootballclubduthouet@hotmail.com

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English : Marché aux puces

L’événement Marché aux puces Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-21 par CC Airvaudais Val du Thouet