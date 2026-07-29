Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Summer Guinguette à Saint-Loup-sur-Thouet

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15 02:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Après le Marché aux puces de Saint-Loup-sur-Thouet, venez profiter d’une ambiance festive et musicale lors de la Summer Guinguette, organisée par le Football Club du Thouet et animée par la Pyramide, sur la Place des Poulies. Deux foodtrucks seront présents toute la soirée, pour une pause gourmande. Tarifs prévente à 8 euros avec une consommation incluse, 10 euros sur place avec une consommation incluse et 8 euros pour une entrée seule. La guinguette débutera à partir de 19 h, pour prolonger les festivités de la journée, jusqu’au bout de la nuit ! .

Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 40 99 84 lefootballclubduthouet@hotmail.com

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English : Summer Guinguette à Saint-Loup-sur-Thouet

L’événement Summer Guinguette à Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-22 par CC Airvaudais Val du Thouet