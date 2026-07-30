Visite nocturne à la lanterne de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé
mercredi 12 août 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Visite nocturne à la lanterne de Saint-Loup-sur-Thouet
3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez explorer la cité à la lueur de la lune et des lanternes ! Dans les pas de votre guide, profitez d’une balade nocturne pour découvrir autrement, l’histoire de Saint-Loup-sur-Thouet, de son église, du château et de ses maisons médiévales…
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Loup-Lamairé, au 3 rue Gauthier Chabot, à 21 h 30. Réservations obligatoires (nombre limité de places) 05 49 94 90 63. Gratuit. .
3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63
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English : Visite nocturne à la lanterne de Saint-Loup-sur-Thouet
L’événement Visite nocturne à la lanterne de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Airvaudais Val du Thouet
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