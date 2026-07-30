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AGENDA · Saint-Loup-Lamairé

Visite nocturne à la lanterne de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé

mercredi 12 août 2026 · Saint-Loup-Lamairé

Visite nocturne à la lanterne de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
3 Rue Gauthier Chabot
Ville
79600 Saint-Loup-Lamairé
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Loup-Lamairé

Visite nocturne à la lanterne de Saint-Loup-sur-Thouet

3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez explorer la cité à la lueur de la lune et des lanternes ! Dans les pas de votre guide, profitez d’une balade nocturne pour découvrir autrement, l’histoire de Saint-Loup-sur-Thouet, de son église, du château et de ses maisons médiévales…
Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Loup-Lamairé, au 3 rue Gauthier Chabot, à 21 h 30. Réservations obligatoires (nombre limité de places) 05 49 94 90 63. Gratuit.   .

3 Rue Gauthier Chabot Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 

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English : Visite nocturne à la lanterne de Saint-Loup-sur-Thouet

L’événement Visite nocturne à la lanterne de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-18 par CC Airvaudais Val du Thouet

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