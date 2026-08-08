Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Atelier modelage, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 15:00:00

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02

Venez participer à un atelier modelage, en partenariat avec la Micro-Folie de la Vallée du Thouet. Inspirez-vous des sculptures des églises environnantes pour modeler votre propre créature en pâte. Rendez-vous à 15 h au 32 rue de la Grille. Gratuit. Réservations obligatoires (nombre limité de places) au 05 49 70 84 03 ou 05 49 64 82 45. Chaque mercredi, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo. Retrouvez la programmation complète , dans les images et dans nos accueils des Offices de Tourisme d’Airvault et de Saint-Loup-sur-Thouet. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 82 45 tourisme-avt@cc-avt.fr

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English :

L’événement Atelier modelage, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-08-08 par CC Airvaudais Val du Thouet