Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Rassemblement de voitures anciennes

Centre Bourg Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 13:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Amateurs de belles mécaniques, venez admirer des véhicules d’époque ! L’association Génération Super 5 vous donne rendez-vous pour un rassemblement convivial au cœur du bourg. L’occasion idéale pour échanger entre passionnés,

propriétaires et curieux. Rassemblement de 10 h à 13 h dans le Centre-bourg de Saint-Loup-sur-Thouet. Gratuit. Renseignements au 06 81 02 57 34. .

Centre Bourg Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 02 57 34

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English :

L’événement Rassemblement de voitures anciennes Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-31 par CC Airvaudais Val du Thouet