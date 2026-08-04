Rassemblement de voitures anciennes Saint-Loup-Lamairé
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Rassemblement de voitures anciennes
Centre Bourg Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 13:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Amateurs de belles mécaniques, venez admirer des véhicules d’époque ! L’association Génération Super 5 vous donne rendez-vous pour un rassemblement convivial au cœur du bourg. L’occasion idéale pour échanger entre passionnés,
propriétaires et curieux. Rassemblement de 10 h à 13 h dans le Centre-bourg de Saint-Loup-sur-Thouet. Gratuit. Renseignements au 06 81 02 57 34. .
Centre Bourg Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 02 57 34
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English :
L’événement Rassemblement de voitures anciennes Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-31 par CC Airvaudais Val du Thouet
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