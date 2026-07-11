Informations pratiques

Saint-Loup-Lamairé

Vendredi scientifique

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07 11:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Cet été, venez participer aux vendredis scientifiques à la Médi@-Tech de Saint-Loup-sur-Thouet. Des ateliers ludiques seront proposés, durant lesquels les enfants découvriront les sciences en réalisant de petites expériences amusantes et surprenantes ! Rendez-vous au 32 rue de la Grille. Accessible dès 3 ans. Réservations et informations au 05 86 30 10 61 ou sur media-tech@saint-loup-lamaire.fr .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 media-tech@saint-loup-lamaire.fr

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English : Vendredi scientifique

L’événement Vendredi scientifique Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Airvaudais Val du Thouet