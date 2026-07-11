Observation des chauve-souris en canoë à Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé
vendredi 7 août 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Observation des chauve-souris en canoë à Saint-Loup-sur-Thouet
Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet propose un programme d’animations diverses le Printemps du Thouet. À cette occasion, partez pour une aventure inédite sur le Thouet avec Détours dans l’eau ! En famille, embarquez en canoë à la tombée de la nuit pour une immersion au cœur de la nature et tendez l’oreille pour écouter la faune nocturne s’éveiller. Sur inscription. Le rendez-vous est donné à 20 h, sur la Place des Poulies, à Saint-Loup-sur-Thouet. Réservations au 05 49 64 85 98, ou sur smvt@valleeduthouet.fr. Tarif 12 euros. Retrouvez la programmation générale 2026 du printemps du Thouet dans les images. .
Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 85 98
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English : Observation des chauve-souris en canoë à Saint-Loup-sur-Thouet
L’événement Observation des chauve-souris en canoë à Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Airvaudais Val du Thouet
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