Visite Historico Hystérique de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé
vendredi 11 septembre 2026 · Saint-Loup-Lamairé
Informations pratiques
Saint-Loup-Lamairé
Visite Historico Hystérique de Saint-Loup-sur-Thouet
Place du marché Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Laissez-vous conter l’histoire locale par Fred Billy ! Partez pour une visite spectacle immersive, décalée, drôle, cocasse, qui vous fera sourire, et découvrez l’histoire de la ville à travers ses secrets et les récits qui ont façonné Saint-Loup-sur-Thouet au fil des siècles. Sur réservation obligatoire. Informations et réservation au 05 86 30 10 61 ou au 06 87 27 42 45. Tout public. Le rendez-vous est donné à 18 h 30, à la salle multiculturelle de Saint-Loup-Lamairé, Place du Marché. Gratuit. .
Place du marché Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61
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English : Visite Historico Hystérique de Saint-Loup-sur-Thouet
L’événement Visite Historico Hystérique de Saint-Loup-sur-Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-08-07 par CC Airvaudais Val du Thouet
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