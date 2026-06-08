LES DANSEURS DE L’OPÉRA DE PARIS & L’ORCHESTRE DE LA FABRICA Quai Sadi Carnot Perpignan jeudi 23 juillet 2026.

Perpignan

LES DANSEURS DE L’OPÉRA DE PARIS & L’ORCHESTRE DE LA FABRICA

Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Grande scène de la Basse, Première partie Circus

par le Synopsis Youth Balle

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Quai Sadi Carnot Quai Sébastien Vauban Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30

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English :

Grande scène de la Basse, Opening act: Circus

by Synopsis Youth Balle

L’événement LES DANSEURS DE L’OPÉRA DE PARIS & L’ORCHESTRE DE LA FABRICA Perpignan a été mis à jour le 2026-06-04 par PERPIGNAN TOURISME