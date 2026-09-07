Les Défis Archi du Musée, La Manufacture du Haut Beaujolais, Thizy-les-Bourgs
samedi 17 octobre 2026 · La Manufacture du Haut Beaujolais · Thizy-les-Bourgs
Informations pratiques
Les Défis Archi du Musée 17 et 18 octobre La Manufacture du Haut Beaujolais Rhône
Visite Géologie + défis archi du musée : Gratuit // Visite architecture et accès à l’Écomusée : Plein tarif : 7€ Adultes
Tarif réduit : 4.50€ Jeunes de 11 à 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T14:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00
A vos crayons, petits architectes !
Le propriétaire de la Manufacture souhaite une nouvelle demeure. Réalise une maquette éphémère en planchettes de bois ou dessine le plan le plus fou avant de nous envoyer une photo de ta réalisation !
La Manufacture du Haut Beaujolais route des Couvertures, 69240 Thizy-les-Bourgs Thizy-les-Bourgs 69240 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 64 06 48 https://www.lamanufacture.hautbeaujolais.fr/ Lieu vivant, La Manufacture du Haut-Beaujolais abrite un écomusée et une Micro-Folie. Elle propose tout au long de l’année, une programmation culturelle riche et variée à destination de tous les publics : visites libres et guidées, spectacles, animations… parking, tables de pique-nique
A vos crayons, petits architectes !
©COR_Ecomusée du Haut Beaujolais
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