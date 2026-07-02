LES DESSOUS DE LA CREATION : JE SUIS PAR CIEL, UN LIVRE DE L’ARTISTE VALERIA PASINA, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine, Toulouse

Informations pratiques

LES DESSOUS DE LA CREATION : JE SUIS PAR CIEL, UN LIVRE DE L’ARTISTE VALERIA PASINA Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Immersion dans l’univers d’un livre d’artiste singulier et son processus de création !

Venez assister à la lecture-installation de Valeria Pasina autour de son livre-objet Je suis par ciel et d’autres créations de l’artiste.

En présence de Valeria Pasina, Anne-Sophie Masurel (autrice des textes) et Ana Tot (éditions Le Grand os), qui évoqueront les processus de création, liront leurs textes et répondront aux questions du public. Le livre Je suis par ciel sera présenté en regard d’autres créations de l’artiste.

Les livres d’artiste de Valeria Pasina, véritables œuvres d’art en exemplaires uniques, se déploient dans l’espace comme des sculptures composées de peintures et de tissus, de collages de photographies et d’objets, comme les décors ou les mises en scène d’un théâtre visuel aussi bien que poétique. Ces dernières années, elle a sollicité diverses autrices pour réaliser une collection de livres d’artiste centrés sur la parole et la mémoire des femmes.

Valeria Pasina est une artiste pluridisciplinaire uruguayenne, installée en France depuis de nombreuses années, d’abord à Paris, et depuis 2003 à Toulouse. Peintre, plasticienne, styliste, elle est aussi danseuse, chorégraphe et metteure en scène. Elle a notamment dirigé une école d’art à Montevideo et plusieurs compagnies de danse-théâtre en Uruguay et en France. Actuellement, elle assure la programmation de Studio 10, lieu d’expositions et de découvertes à Paris.

Samedi 19 septembre – BEP Salle patrimoine – 14h30 – Durée : 45 mn – Tout public – Sur inscription par mail àmediation.bep@mairie-toulouse.fr(jauge limitée)

Ouverture des inscriptions : 1er septembre

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 40 88 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/bibliotheque-detude-et-du-patrimoine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bep@mairie-toulouse.fr »}] Bibliothèque historique de la ville, la bibliothèque d’étude et du patrimoine est aussi appelée « Périgord ». Elle s’adresse particulièrement aux étudiants et chercheurs.Inauguré en octobre 1935, le bâtiment abritant la bibliothèque est dû à l’architecte de la ville, Jean Montariol. D’une surface de 9 000m2, c’est l’une des plus importantes réalisations en France en matière de bibliothèques dans la période de l’entre deux guerres. Une importante rénovation du bâtiment a eu lieu au début des années 2000, parallèlement à la construction de la Médiathèque José Cabanis. Métro : ligne A – station Capitole et ligne B – station Jeanne d’ArcVélô-Toulouse : station 14 – 26, rue du Périgord

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