Les dessous de l’art, Musée, Saint-Dizier
mardi 13 octobre 2026 · Musée · Saint-Dizier
Informations pratiques
Les dessous de l’art Mardi 13 octobre, 18h00 Musée Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:00:00+02:00
Le musée et la médiathèque vous donnent rendez-vous pour une nouvelle saison des dessous de l’art. Au travers d’œuvres issues des collections du musée, Carole et Caroline évoqueront, cette année, « Le corps, de la tête aux pieds ! »
Mardi 13 octobre : Jeux de mains…Jeux de pieds
Pour adultes.
Musée 17 rue de la Victoire 52100 Saint-dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]
Avec le musée de Saint-Dizier Atelier découverte
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