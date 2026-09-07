Les dessous de l’art, Musée, Saint-Dizier

Informations pratiques

Les dessous de l’art Mardi 13 octobre, 18h00 Musée Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T18:00:00+02:00 – 2026-10-13T19:00:00+02:00

Le musée et la médiathèque vous donnent rendez-vous pour une nouvelle saison des dessous de l’art. Au travers d’œuvres issues des collections du musée, Carole et Caroline évoqueront, cette année, « Le corps, de la tête aux pieds ! »

Mardi 13 octobre : Jeux de mains…Jeux de pieds

Pour adultes.

Musée 17 rue de la Victoire 52100 Saint-dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Avec le musée de Saint-Dizier Atelier découverte