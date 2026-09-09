Les dévoreurs de BD, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
samedi 7 novembre 2026 · Bibliothèque Capucins/Saint-Michel · Bordeaux
Informations pratiques
Les dévoreurs de BD Samedi 7 novembre, 11h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00
Les enfants pourront découvrir une sélection de bandes dessinées et voter pour leurs préférées. Les BD qui auront le plus de succès seront ensuite achetées par la bibliothèque pour rejoindre les rayons !
Un moment convivial et riche en découvertes !
Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Avis aux jeunes lecteurs et fans de BD !
©bibliothèque de Bordeaux
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