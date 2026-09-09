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Les dévoreurs de BD, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

samedi 7 novembre 2026 · Bibliothèque Capucins/Saint-Michel · Bordeaux

Les dévoreurs de BD, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Capucins/Saint-Michel
Adresse
10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux
Ville
33800 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Les dévoreurs de BD Samedi 7 novembre, 11h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00
Fin : 2026-11-07T11:00:00+01:00 – 2026-11-07T12:00:00+01:00

Les enfants pourront découvrir une sélection de bandes dessinées et voter pour leurs préférées. Les BD qui auront le plus de succès seront ensuite achetées par la bibliothèque pour rejoindre les rayons !
Un moment convivial et riche en découvertes !

Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Avis aux jeunes lecteurs et fans de BD !

©bibliothèque de Bordeaux

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