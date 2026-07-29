Les Dieux dans la Cendre Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement
samedi 6 février 2027 · Théâtre de la Gare · Marseille 15e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 15e Arrondissement
Les Dieux dans la Cendre
Samedi 6 février 2027 de 20h30 à 22h30. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-06 20:30:00
fin : 2027-02-06 22:30:00
Date(s) :
2027-02-06
Les héros et les dieux de la mythologie grecque reviennent sur scène, mais le monde qu’ils traversent est le nôtre.
Au fil de tableaux mêlant tragédie, humour, poésie et irrévérence, Achille, Médée, Sisyphe, Cassandre ou Prométhée racontent nos guerres, nos désirs, nos colères et nos espoirs.
En faisant dialoguer les mythes fondateurs avec les préoccupations contemporaines, Les dieux dans la cendre offre un théâtre vivant, où les figures antiques abandonnent le marbre pour retrouver leur chair, leurs failles et leur brûlante actualité.
Un voyage théâtral où les dieux ne règnent plus sur l’humanité ils en portent les cendres. .
Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18 theatredelagare13015@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The heroes and gods of Greek mythology are back on the scene, but the world they’re traveling through is ours.
L’événement Les Dieux dans la Cendre Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 15e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Jeux et danse en partage Rue Élie Kakou Résidence la Solidarité Marseille 15e Arrondissement 29 juillet 2026
- Gala de boxe des 15/16 Théâtre de la Sucrière Marseille 15e Arrondissement 29 août 2026
- Mister Freeze L’Aérosol Marseille 15e Arrondissement 1 septembre 2026
- Un dimanche aux Aygalades Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement 6 septembre 2026
- Twig lost in paradise Archaos Pôle National du Cirque Marseille 15e Arrondissement 24 septembre 2026