Les Dieux dans la Cendre Théâtre de la Gare Marseille 15e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 15e Arrondissement

Les Dieux dans la Cendre

Samedi 6 février 2027 de 20h30 à 22h30. Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-06 20:30:00

fin : 2027-02-06 22:30:00

Date(s) :

2027-02-06

Les héros et les dieux de la mythologie grecque reviennent sur scène, mais le monde qu’ils traversent est le nôtre.

Au fil de tableaux mêlant tragédie, humour, poésie et irrévérence, Achille, Médée, Sisyphe, Cassandre ou Prométhée racontent nos guerres, nos désirs, nos colères et nos espoirs.







En faisant dialoguer les mythes fondateurs avec les préoccupations contemporaines, Les dieux dans la cendre offre un théâtre vivant, où les figures antiques abandonnent le marbre pour retrouver leur chair, leurs failles et leur brûlante actualité.

Un voyage théâtral où les dieux ne règnent plus sur l’humanité ils en portent les cendres. .

Théâtre de la Gare 17 Avenue De Roquefavour Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 48 13 18 theatredelagare13015@gmail.com

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English :

The heroes and gods of Greek mythology are back on the scene, but the world they’re traveling through is ours.

L’événement Les Dieux dans la Cendre Marseille 15e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-22 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille