Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Les Dimanches aux Parcs

Pelouse Rue du Val Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-12 16:16:00

fin : 2026-07-12 17:16:00

Date(s) :

2026-07-12

Dimanches aux Parcs.

Rendez-vous tous les dimanches, du 5 juillet au 23 août à 16 h 16, dans les parcs de la ville pour assister à des spectacles gratuits.

2nd rdv sur la pelouse Rue Du Val (quartier des Gauchetières) pour le spectacle de cirque aérien humoristique La Panne Cie Les P’tits Bras .

Rdv à 16h16 sur la pelouse Rue Du Val (quartier des Gauchetières).

La Panne Cie Les P’tits Bras.

Par le biais d’une simple panne de voiture, une femme un peu coincée dans ses problématiques quotidiennes, va se dévoiler et se révéler à elle-même. Grâce à des interrogations méta-physico-mécaniques, des jeux de séduction et des interactions avec le public, elle va se retrouver perchée à 8 mètres de haut sur un mât oscillant qui va la faire vaciller dans ses certitudes morales et dans sa vision du monde. .

Pelouse Rue du Val Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

Sundays in the Parks.

Join us every Sunday, from July 5 to August 23 at 4:16 p.m., in the city’s parks to enjoy free performances.

The second event will take place on the lawn on Rue Du Val (Gauchetières neighborhood) for the humorous aerial circus show *La Panne* by Cie Les P’tits Bras.

L’événement Les Dimanches aux Parcs Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE