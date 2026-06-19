Nouveau Les Dimanches aux Parcs Nogent-le-Rotrou
dimanche 5 juillet 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Nouveau Les Dimanches aux Parcs
Parc Louis-Moullin Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Nouveau Dimanches aux Parcs.
Rendez-vous tous les dimanches, du 5 juillet au 23 août à 16 h 16, dans les différents parcs de la ville pour assister à des spectacles gratuits.
1er rdv au Parc Louis-Moullin avec NICKEL NICOLE (Cie Chez Ce Cher Serge), un solo clownesque autour d’un chamboultou
Rdv à 16h16, Parc Louis-Moullin.
NICKEL NICOLE Cie Chez Ce Cher Serge
Aujourd’hui, Nicole a décidé de vous faire plaisir! Profitez-en c’est pas tous les jours ! Une
partie de rigolade pour vous détendre vous en avez besoin ! Nicole vous offre la possibilité de
jouer au traditionnel jeu de chamboultou. Elle promet des cadeaux et pas de perdants!
Attention, vous n’aurez qu’une seule chance car on n’a qu’une seule vie! A la manière d’une
fête foraine, venez goûter l’ambiance de foire un tantinet western, où il n’y a qu’une attraction:
le chamboultou. A moins que ce ne soit Nicole, la fameuse attraction!.. .
Parc Louis-Moullin Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68
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English :
New Sundays in the Parks.
Join us every Sunday, from July 5 to August 23 at 4:16 p.m., in various parks around the city to enjoy free performances.
First event at Louis-Moullin Park with NICKEL NICOLE (Cie Chez Ce Cher Serge), a clown-style solo performance centered around a big mess
L’événement Nouveau Les Dimanches aux Parcs Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE
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