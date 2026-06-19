Nogent-le-Rotrou

Les Dimanches aux Parcs

Parc Louis-Moullin Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-02 16:16:00

fin : 2026-08-02 17:16:00

Date(s) :

2026-08-02

Dimanches aux Parcs.

Rendez-vous tous les dimanches, du 5 juillet au 23 août à 16 h 16, dans les parcs de la ville pour assister à des spectacles gratuits.

5ème rdv au parc Louis-Moullin pour le spectacle de marionnettes Rouge Cie Les Illustres Enfants Juste

Rdv à 16h16 au parc Louis-Moullin.

Rouge Cie Les Illustres Enfants Juste.

Dans cette proposition du Petit Chaperon Rouge, c’est la grand-mère qui raconte l’histoire ; car il y a bien longtemps, elle était le petit chaperon rouge, quand elle était enfant… Ainsi, au fil des mots et des chansons, nous remontons le temps pour retrouver celui des contes de Mère-Grand. Le temps des bourrées à deux temps. Le temps d’une danse et nous voici transportés dans la forêt, au temps où les animaux savaient parler. .

Parc Louis-Moullin Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

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English :

Sundays in the Parks.

Join us every Sunday, from July 5 to August 23 at 4:16 p.m., in the city’s parks to enjoy free performances.

5th event at Louis-Moullin Park for the puppet show *Rouge* by Cie Les Illustres Enfants Juste

L’événement Les Dimanches aux Parcs Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-19 par OTs DU PERCHE