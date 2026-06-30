LES DIMANCHES DE CRÉATEURS Place Saint-Pierre Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

LES DIMANCHES DE CRÉATEURS

Place Saint-Pierre PLACE SAINT-PIERRE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-10-11 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-08-09 2026-09-13 2026-10-11 2026-11-08

Pour cette nouvelle saison 2026, découvrez des styles, des matières et des passionnés avec des créations qui valorisent le savoir faire local et la créativité !

Plus d’une quarantaine de créateurs sur la place ! Venez flâner sur cette place incontournable située en bord de Garonne et dénicher des créations uniques et variées: bijoux, meubles, articles de mode, maroquinerie, déco, articles pour enfants… .

Place Saint-Pierre PLACE SAINT-PIERRE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie asso.faitmain31@gmail.com

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English :

For the new 2026 season, discover styles, materials, and passionate creators with designs that showcase local craftsmanship and creativity!

L’événement LES DIMANCHES DE CRÉATEURS Toulouse a été mis à jour le 2026-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE