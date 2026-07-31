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AGENDA · Périgueux

Les dimanches de la Clautre Périgueux

dimanche 6 septembre 2026 · Périgueux

Les dimanches de la Clautre Périgueux

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Place de la Clautre
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif

Périgueux

Les dimanches de la Clautre

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :
2026-09-06

Exposition de véhicules anciens avec Périgueux Auto-rétro   .

Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00  contact@perigueux.fr

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English : Les dimanches de la Clautre

L’événement Les dimanches de la Clautre Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux

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