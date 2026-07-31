AGENDA · Périgueux
Les dimanches de la Clautre Périgueux
dimanche 6 septembre 2026 · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Les dimanches de la Clautre
Place de la Clautre Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 09:00:00
fin : 2026-09-06 12:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Exposition de véhicules anciens avec Périgueux Auto-rétro .
Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 contact@perigueux.fr
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English : Les dimanches de la Clautre
L’événement Les dimanches de la Clautre Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux
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