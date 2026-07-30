Informations pratiques

Périgueux

Les dimanches de la Clautre

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 16:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Brocante .

Place de la Clautre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

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English : Les dimanches de la Clautre

L’événement Les dimanches de la Clautre Périgueux a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Communal de Périgueux