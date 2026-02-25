Les Dimanches Cinéma Labor Dieulefit

Les Dimanches

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Ainara, élève dans un lycée catholique, s’apprête à passer son bac et à choisir son futur parcours universitaire. A la surprise générale, cette brillante jeune fille annonce à sa famille qu’elle souhaite participer à une période d’intégration. Drame.

.

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ainara, a student at a Catholic high school, is about to take her baccalaureate and choose her future university course. To everyone?s surprise, this brilliant young girl announces to her family that she wants to take part in an integration period. Drama.

L’événement Les Dimanches Dieulefit a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux