Les Dimanches du Kiosque Square de la Source de l’Hôpital Vichy

Vichy

Les Dimanches du Kiosque

Square de la Source de l’Hôpital Kiosque de la Source de l’Hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Site emblématique de la Reine des villes d’eaux, le kiosque à musique de la source de l’Hôpital accueille des groupes de tous horizons pour un moment de détente et de convivialité.

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Square de la Source de l’Hôpital Kiosque de la Source de l’Hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

An emblematic site for La Reine des villes d?eaux, the bandstand at the Source de l’Hôpital welcomes groups from all horizons for a moment of relaxation and conviviality.

L’événement Les Dimanches du Kiosque Vichy a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations