Les Dimanches du Kiosque Square de la Source de l’Hôpital Vichy
Les Dimanches du Kiosque Square de la Source de l’Hôpital Vichy dimanche 5 juillet 2026.
Vichy
Les Dimanches du Kiosque
Square de la Source de l’Hôpital Kiosque de la Source de l’Hôpital Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Site emblématique de la Reine des villes d’eaux, le kiosque à musique de la source de l’Hôpital accueille des groupes de tous horizons pour un moment de détente et de convivialité.
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Square de la Source de l’Hôpital Kiosque de la Source de l’Hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
An emblematic site for La Reine des villes d?eaux, the bandstand at the Source de l’Hôpital welcomes groups from all horizons for a moment of relaxation and conviviality.
L’événement Les Dimanches du Kiosque Vichy a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations
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