Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Dimanches du Kiosque Square de la Source de l’Hôpital Vichy

Les Dimanches du Kiosque Square de la Source de l’Hôpital Vichy dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Square de la Source de l'Hôpital

Adresse : Kiosque de la Source de l'Hôpital

Ville : 03200 Vichy

Département : Allier

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Vichy

Les Dimanches du Kiosque

Square de la Source de l’Hôpital Kiosque de la Source de l’Hôpital Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :
2026-07-05

Site emblématique de la Reine des villes d’eaux, le kiosque à musique de la source de l’Hôpital accueille des groupes de tous horizons pour un moment de détente et de convivialité.
  .

Square de la Source de l’Hôpital Kiosque de la Source de l’Hôpital Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An emblematic site for La Reine des villes d?eaux, the bandstand at the Source de l’Hôpital welcomes groups from all horizons for a moment of relaxation and conviviality.

L’événement Les Dimanches du Kiosque Vichy a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations

À voir aussi à Vichy (Allier)