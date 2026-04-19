LES DIMANCHES DU PATRIMOINE 2026 UN SCULPTEUR EN SON PAYS, DARDÉ À ST MAURICE NAVACELLES Lodève dimanche 7 juin 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
2026-06-07
Un sculpteur en son pays, Dardé à St Maurice Navacelles
Avec Sophie Clarinval guide conférencière.
Mon école, c’était la campagne disait Paul Dardé. Le sculpteur tailleur de pierre à la vie tumultueuse a marqué les esprits comme laissé son empreinte dans le paysage des causses du Larzac. Nous vous invitons à déambuler à Saint-Maurice Navacelles où l’artiste imagine et construit de ses propres mains un atelier-maison. Une manière originale de découvrir le village ! .
Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44
English :
A sculptor in his own country, Dardé in St Maurice Navacelles
L’événement LES DIMANCHES DU PATRIMOINE 2026 UN SCULPTEUR EN SON PAYS, DARDÉ À ST MAURICE NAVACELLES Lodève a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC
