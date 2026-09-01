Les dimanches foodtrucks Rue de la gendarmerie Charnay-lès-Mâcon
dimanche 27 septembre 2026 · Rue de la gendarmerie · Charnay-lès-Mâcon
Informations pratiques
Charnay-lès-Mâcon
Les dimanches foodtrucks
Rue de la gendarmerie Place du Souvenir et de la Paix Charnay-lès-Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 12:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Sur place ou à emporter, une dizaine de foodtrucks vous propose ses spécialités.
Animations proposées
21 juin marché du livre le matin Place Mommessin et passage de la fanfare municipale / Jeux par l’Escale à Jeux / Bar à vins par Ready to Grimpe
26 juillet Jeux par Allez on joue / Bar à vins par le Domaine Manciat
23 août la guinguette sera présente jusqu’à 21h30. Venez danser avec le groupe “Smile” ! / Jeux Kapla / Bar à vins par le CBBS
27 septembre Jeux par l’Escale à Jeux / Bar à vins par le comité de jumelage
Et pour prolonger l’après-midi et partager du temps entre amis ou en famille, chacun peut apporter des jeux de molkky, pétanque, quilles…
Foodtrucks présents
Chez Lolo / Bréchets de poulet, andouillette-frites, gratin dauphinois.
À la carte / paëlla, couscous et blanquette de veau
Baralys pizza / Pizza.
Namtha Foodtruck / Cuisine asiatique.
Pita’G’Faim / Falafels, halloumi, tenders.
Le bien manzé / Cuisine réunionnaise.
Les Sous-Marins Jaunes / Burgers faits maison.
Maison Dufoux / Dessert, boissons froide et chaude, glaces, biscuits, pâtisseries.
Brasserie Carnacus / Brasseur et vente de bières. .
Rue de la gendarmerie Place du Souvenir et de la Paix Charnay-lès-Mâcon 71850 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 34 10 06
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English : Les dimanches foodtrucks
L’événement Les dimanches foodtrucks Charnay-lès-Mâcon a été mis à jour le 2026-05-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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