Les dinos d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Le traict d’Encre Le Croisic
Les dinos d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Le traict d’Encre Le Croisic samedi 11 juillet 2026.
Le Croisic
Les dinos d’hier et d’aujourd’hui
Médiathèque Le traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30
Les dinos d’hier et d’aujourd’hui
médiathèque Le Traict d’encre
Qu’est-ce qu’un dinosaure ? À quoi ressemblaient-ils ? Quels sont les points communs entre un oiseau et un dinosaure ? Comment les oiseaux ont-ils appris à voler ? Qu’est-ce qu’une plume… et à quoi sert-elle ? Comment travaille un paléontologue ?
L’exposition invite petits et grands à découvrir le quotidien d’un naturaliste, à observer et étudier fossiles, moulages et crânes, et à explorer la diversité des oiseaux et des dinosaures.
Observez, comparez, questionnez… et menez l’enquête qu’est-ce qu’un dinosaure ?
Des panneaux du projet de sciences participatives LitterNature, conçus par le service Science et Société de l’Université de Montpellier et ses partenaires, et des spécimens prêtés par le paléontologue Guy-Emmanuel Nodon de Monbaron, vous guideront dans cette exploration scientifique et littéraire.
Entrée libre. .
Médiathèque Le traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les dinos d’hier et d’aujourd’hui Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
À voir aussi à Le Croisic (Loire-Atlantique)
- Histoires à modeler Médiathèque Le Traic d’encre Le Croisic 21 avril 2026
- Histoires à modeler Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic 21 avril 2026
- Les indispensables du cinéma Vol au-dessus d’un nid de coucou Place Dinan Le Croisic 21 avril 2026
- Visite commentée ‘Découverte de la Vielle Ville’ Mont Esprit Le Croisic 22 avril 2026
- Heure du conte Tapis de lecture Médiathèque Le traict d’encre Le Croisic 22 avril 2026