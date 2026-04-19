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Les dinos d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Le traict d’Encre Le Croisic

Les dinos d’hier et d’aujourd’hui Médiathèque Le traict d’Encre Le Croisic samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Le traict d'Encre

Adresse : 5 rue de la Duchesse Anne

Ville : 44490 Le Croisic

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Le Croisic

Les dinos d’hier et d’aujourd’hui

Médiathèque Le traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30

Les dinos d’hier et d’aujourd’hui
médiathèque Le Traict d’encre

Qu’est-ce qu’un dinosaure ? À quoi ressemblaient-ils ? Quels sont les points communs entre un oiseau et un dinosaure ? Comment les oiseaux ont-ils appris à voler ? Qu’est-ce qu’une plume… et à quoi sert-elle ? Comment travaille un paléontologue ?
L’exposition invite petits et grands à découvrir le quotidien d’un naturaliste, à observer et étudier fossiles, moulages et crânes, et à explorer la diversité des oiseaux et des dinosaures.
Observez, comparez, questionnez… et menez l’enquête qu’est-ce qu’un dinosaure ?
Des panneaux du projet de sciences participatives LitterNature, conçus par le service Science et Société de l’Université de Montpellier et ses partenaires, et des spécimens prêtés par le paléontologue Guy-Emmanuel Nodon de Monbaron, vous guideront dans cette exploration scientifique et littéraire.
 
Entrée libre.   .

Médiathèque Le traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32  mediatheque@lecroisic.fr

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English :

L’événement Les dinos d’hier et d’aujourd’hui Le Croisic a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44

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