Les données satellites aident-elles à visionner le futur ?, Maison des Chômeurs Avenir Saouzelong, Toulouse

Informations pratiques

Les données satellites aident-elles à visionner le futur ? Mardi 13 octobre, 09h30 Maison des Chômeurs Avenir Saouzelong Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T09:30:00+02:00 – 2026-10-13T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-13T09:30:00+02:00 – 2026-10-13T11:00:00+02:00

Petit déjeuner débat

Entre science et curiosité, une ingénieure dévoile le quotidien de son métier et comment des données satellites permettent d’explorer l’environnement depuis l’espace, d‘observer et d’anticiper les impacts des changements climatiques.

Avec : Agnès Verzeni, Ingénieure en applications spatiales pour l’observation de la Terre (CNES).

Date et horaire :

mardi 13 octobre de 9h30 à 11h

+ d’infos :

gratuit

tout public

lieu : Maison des chômeurs Avenir Nouvelle

Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026 sur le thème « Nos futurs ensemble » du 17/10 au 1/11 au Quai des Savoirs :

programmation à venir

Maison des Chômeurs Avenir Saouzelong 115 Rue Bonnat, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Rencontre avec l’ingénieure du CNES Agnès Verzeni pour un petit déjeuner débat à la maison des chômeurs Avenir sur le thème des satellites. Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026.

Image générée par IA : Freepik