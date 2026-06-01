Les drogues, parlons-en, Maison des Haubans, Nantes

Les drogues, parlons-en Lundi 15 juin, 17h00 Maison des Haubans Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-15T17:00:00+02:00 – 2026-06-15T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-15T17:00:00+02:00 – 2026-06-15T18:30:00+02:00

La Ville de Nantes et Nantes Métropole organisent une conférence gesticulée* pour nous aider à appréhender et comprendre les problématiques liées à la consommation de drogues et aux addictions.

Cette conférence est animée par Laurence Rousselet d’Oppélia, association qui gère le CAARUD, centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.

*Une conférence gesticulée est une forme de spectacle qui mêle le théâtre et la conférence.

Maison des Haubans 18 bis Boulevard de Berlin, 44000 Nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@maisontranquillite.fr »}]

Comprendre ensemble les problématiques autour des consommations de drogues. drogues conférence