Les drogues, parlons-en, Maison des Haubans, Nantes
Les drogues, parlons-en, Maison des Haubans, Nantes lundi 15 juin 2026.
Les drogues, parlons-en Lundi 15 juin, 17h00 Maison des Haubans Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T17:00:00+02:00 – 2026-06-15T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-15T17:00:00+02:00 – 2026-06-15T18:30:00+02:00
La Ville de Nantes et Nantes Métropole organisent une conférence gesticulée* pour nous aider à appréhender et comprendre les problématiques liées à la consommation de drogues et aux addictions.
Cette conférence est animée par Laurence Rousselet d’Oppélia, association qui gère le CAARUD, centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.
*Une conférence gesticulée est une forme de spectacle qui mêle le théâtre et la conférence.
Maison des Haubans 18 bis Boulevard de Berlin, 44000 Nantes Nantes 44021 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@maisontranquillite.fr »}]
Comprendre ensemble les problématiques autour des consommations de drogues. drogues conférence
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