Les duos des Debussy(s), Hôtel de Ville, Viviers

Informations pratiques

Les duos des Debussy(s) Dimanche 12 juillet, 11h00 Hôtel de Ville Ardèche

Plusieurs tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T11:00:00+02:00 – 2026-07-12T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T11:00:00+02:00 – 2026-07-12T19:00:00+02:00

11h : Cette journée s’ouvre par une rencontre de timbres entre harpe et violon, portée par Ula Mlakar et Emmanuel Bernard. Dans le cadre raffiné du salon à l’italienne, les deux musiciens tissent un dialogue subtil, entre délicatesse et virtuosité.

15h : Emmanuel Bernard et Christophe Collette proposent ici un dialogue aux couleurs de l’Amérique latine, s’éloignant du répertoire traditionnel pour explorer de nouveaux horizons.

18h : Les mots chantent, les cordes répondent, les souffles se rejoignent. Ici, les poèmes de Bernard Dimey trouvent de nouvelles résonances, dans un espace où se rencontrent violon, accordéon et voix, au service d’un dialogue intime avec le public.

Hôtel de Ville 2 Avenue Pierre Mendès France, 07220 Viviers Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 72 07 84 53 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cordesenballade.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cordesenballade.com/ »}]

Nichée au cœur de l’Hôtel de ville de Viviers, la salle à l’italienne dévoile un écrin rare, intime et chaleureux, pour 3 concerts particuliers.

Droits réservés