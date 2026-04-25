Cloyes-les-Trois-Rivières

Les Echappées à Vélo

Cloyes-les-Trois-Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Un parcours à vélo balisé d’une journée pour découvrir les richesses culturelles de Cloyes-les-Trois-Rivières.

Pour la deuxième année consécutive, La Maison des Trois Rivières organise une journée festive à vélo sur les routes de Cloyes les Trois Rivières, dans le cadre des Echappées à vélo en Centre-Val de Loire.

Les temps forts de la journée

1.Départ entre 9h et 10h du café associatif Chez Odette (Saint-Hilaire-sur-Yerre) pour une balade (20km) hors des sentiers battus, à la découverte du château de Romainville et du Prieuré d’Yron.

2.Déjeuner-concert sur la place de l’église à Saint-Hilaire-sur-Yerre pour faire une pause et manger un morceau avant de repartir.

3.Départ entre 14h et 15h de la place de l’église de Saint-Hilaire-sur-Yerre pour une balade en vallée de l’Aigre, à la découverte du Pré d’Autheuil, de l’école de la nature, de l’île de Romilly et du Prieuré de Bouche d’Aigre. .

Cloyes-les-Trois-Rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

A one-day bike tour to discover the cultural riches of Cloyes-les-Trois-Rivières.

L’événement Les Echappées à Vélo Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT GRAND CHATEAUDUN