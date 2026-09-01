[Les Echappées à Vélo]: Parenthèses en Loire Saint-Satur
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Satur
Informations pratiques
Saint-Satur
[Les Echappées à Vélo]: Parenthèses en Loire
43 Le Port Saint-Satur Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir Saint-Satur, Saint-Thibault et son village sportif.
Les différents parcours organisés peuvent se faire à pied ou à vélo, il y en aura pour tous les goûts.
De beaux paysages seront à découvrir ou re-découvrir !
Venez découvrir Saint-Satur, Saint-Thibault et son village sportif.
Les différents parcours organisés peuvent se faire à pied ou à vélo, il y en aura pour tous les goûts.
De beaux paysages seront à découvrir ou re-découvrir ! .
43 Le Port Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61 alison.roblin@saint-satur.fr
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English :
Come and discover Boulleret and the surrounding area on a variety of circuits for young and old, pros and beginners alike: mountain biking, cycling or walking circuits, there’s something for everyone!
L’événement [Les Echappées à Vélo]: Parenthèses en Loire Saint-Satur a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois
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