Informations pratiques

Saint-Satur

[Les Echappées à Vélo]: Parenthèses en Loire

43 Le Port Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir Saint-Satur, Saint-Thibault et son village sportif.

Les différents parcours organisés peuvent se faire à pied ou à vélo, il y en aura pour tous les goûts.

De beaux paysages seront à découvrir ou re-découvrir !

Venez découvrir Saint-Satur, Saint-Thibault et son village sportif.

Les différents parcours organisés peuvent se faire à pied ou à vélo, il y en aura pour tous les goûts.

De beaux paysages seront à découvrir ou re-découvrir ! .

43 Le Port Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 02 61 alison.roblin@saint-satur.fr

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English :

Come and discover Boulleret and the surrounding area on a variety of circuits for young and old, pros and beginners alike: mountain biking, cycling or walking circuits, there’s something for everyone!

L’événement [Les Echappées à Vélo]: Parenthèses en Loire Saint-Satur a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Grand Sancerrois