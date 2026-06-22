Les Echappées Port de Plaisance de Porz Gwenn Plougastel-Daoulas
Les Echappées Port de Plaisance de Porz Gwenn Plougastel-Daoulas samedi 18 juillet 2026.
Plougastel-Daoulas
Les Echappées
Port de Plaisance de Porz Gwenn Lieu-dit Porz Gwenn Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
La guinguette culturelle fait son retour avec un programme festif et familial !
À l’affiche
Au programme le spectacle de rue Pack Back de la compagnie Atana et la fanfare Pili Pili
Informations pratiques
Restauration sur place
Tout public . Gratuit
Grève de Porzh Gwenn à Plougastel
Informations sur les réseaux sociaux et le site de l’espace Avel Vor https://espace-avelvor.bzh
Navettes gratuites depuis les parkings relais .
Port de Plaisance de Porz Gwenn Lieu-dit Porz Gwenn Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 57
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English :
L’événement Les Echappées Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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