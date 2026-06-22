Les Echappées Port de Plaisance de Porz Gwenn Plougastel-Daoulas samedi 18 juillet 2026.

Plougastel-Daoulas

Les Echappées

Port de Plaisance de Porz Gwenn Lieu-dit Porz Gwenn Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La guinguette culturelle fait son retour avec un programme festif et familial !

À l’affiche

Au programme le spectacle de rue Pack Back de la compagnie Atana et la fanfare Pili Pili

Informations pratiques

Restauration sur place

Tout public . Gratuit

Grève de Porzh Gwenn à Plougastel

Informations sur les réseaux sociaux et le site de l’espace Avel Vor https://espace-avelvor.bzh

Navettes gratuites depuis les parkings relais .

Port de Plaisance de Porz Gwenn Lieu-dit Porz Gwenn Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 57

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English :

L’événement Les Echappées Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue