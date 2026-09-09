Les écureuils au parc rivière, Parc Rivière, Bordeaux

Informations pratiques

Les écureuils au parc rivière Samedi 21 novembre, 10h00 Parc Rivière Gironde

5€, gratuit étudiants et – de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T11:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T10:00:00+01:00 – 2026-11-21T11:30:00+01:00

Le Parc Rivière dissimule au milieu de ses arbres centenaires les ruines du château de la famille de Luze construit à la fin du XIXe siècle. Le parc accueille des écureuils roux d’Europe très actifs avant la période hivernale. Ce petit rongeur arboricole opportuniste s’est parfaitement adapté aux parcs et jardins citadins. Cette balade sera aussi l’occasion de revenir sur la question de l’aménagement de nos parcs et jardins en relation avec la biodiversité urbaine.

Visite animée par l’association Pétronille et la LPO Nouvelle-Aquitaine

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/419

Parc Rivière 174 rue Mandron, 33300 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/419 »}]

Bordeaux nature visite bordeaux

l’écureuil roux © Cécile Gans