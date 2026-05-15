Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor Conservatoire Lannion
Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor Conservatoire Lannion lundi 9 novembre 2026.
Lannion
Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor
Conservatoire Allée du Palais de Justice Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-09 09:00:00
fin : 2026-12-18 12:00:00
Date(s) :
2026-11-09
A la charnière des XVè et XVIè siècles, la partie occidentale de l’évêché de Tréguier et la frange orientale de l’évêché de Léon se couvent d’un manteau d’églises et de chapelles aux caractéristiques architecturales singulières et novatrices que la tradition attribue à l’atelier Beaumanoir de Morlaix.
Joyau architectural niché au cœur de la campagne trégoroise, la chapelle Saint Nicolas de Plufur et l’enclos paroissial de Trédrez illustrent, à bien des égards, la qualité et la valeur de cet héritage architectural unique. .
Conservatoire Allée du Palais de Justice Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 56 53 70
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English :
L’événement Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor Lannion a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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